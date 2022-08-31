Бывшего начальника самарского УГРО обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции №9 УМВД России по Самаре. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в октябре 2021 г. начальник уголовного розыска предложил подчиненному - оперуполномоченному полиции за 30 тыс. руб. помочь в прекращении проверки. При этом полицейский не мог и не собирался выполнять обещанное.
Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...