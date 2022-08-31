Бывшего начальника самарского УГРО обвиняют в мошенничестве

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Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции №9 УМВД России по Самаре. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения).