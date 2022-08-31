Тольяттинец "приютил" у себя 50 мигрантов

Тольяттинца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 37-летний тольяттинец 50 раз регистрировал иностранцев в своей комнате общежития площадью 12 кв. м, хотя не собирался предоставлять жилье.

В итоге мужчина признал вину и рассказал, что получал деньги за свои "услуги".