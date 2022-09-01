Строитель из Самары обманул клиентку на 190 тыс. рублей

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее к нему по рекомендации знакомых обратилась 58-летняя местная жительница, планировавшая ремонт бани. "Работник" сделал замеры и взял под расписку 190 тыс. руб. на стройматериалы. Однако работы мужчина так и не выполнил и перестал отвечать на звонки.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что он неоднократно был судим за грабежи. Мужчина рассказал следователю, что две недели связывался с поставщиками и пытался заказать стройматериалы. В этот момент он сам остался без денег и решил воспользоваться средствами клиентки, а заказ не выполнять.