Строитель из Самары обманул клиентку на 190 тыс. рублей

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее к нему по рекомендации знакомых обратилась 58-летняя местная жительница, планировавшая ремонт бани. "Работник" сделал замеры и взял под расписку 190 тыс. руб. на стройматериалы. Однако работы мужчина так и не выполнил и перестал отвечать на звонки.
Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что он неоднократно был судим за грабежи. Мужчина рассказал следователю, что две недели связывался с поставщиками и пытался заказать стройматериалы. В этот момент он сам остался без денег и решил воспользоваться средствами клиентки, а заказ не выполнять.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...