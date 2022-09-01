Самарского землевладельца будут судить за незаконную рубку деревьев

В Красноглинский районный суд Самары направили уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее кто-то спилил 128 дубов, кленов и лип на ул. Гидроузловской в пос. Мехзавод. Ущерб департаменту городского хозяйства и экологии Самары составил свыше 1,8 млн рублей.

Вскоре выяснились личности подозреваемых - 46-летнего судимого за мошенничество владельца четырех участков на ул. Гидроузловской и 45-летнего безработного уроженца Похвистневского района.

По версии следствия, в марте 2021 г. подозреваемый решил построить дорогу вдоль своих участков и для этого спилил деревья, которые росли на территории городских лесов. Спилом занимался нанятый мужчина.

Сейчас на участок обвиняемого наложен арест.