Самарского землевладельца будут судить за незаконную рубку деревьев

В Красноглинский районный суд Самары направили уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее кто-то спилил 128 дубов, кленов и лип на ул. Гидроузловской в пос. Мехзавод. Ущерб департаменту городского хозяйства и экологии Самары составил свыше 1,8 млн рублей.
Вскоре выяснились личности подозреваемых - 46-летнего судимого за мошенничество владельца четырех участков на ул. Гидроузловской и 45-летнего безработного уроженца Похвистневского района.
По версии следствия, в марте 2021 г. подозреваемый решил построить дорогу вдоль своих участков и для этого спилил деревья, которые росли на территории городских лесов. Спилом занимался нанятый мужчина.
Сейчас на участок обвиняемого наложен арест.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...