Жительница Самарской области пыталась передать героин мужу в колонию

В Самарской области передали в суд уголовное дело двоих жителей Красноярского района, обвиняемый в покушении на распространение наркотиков и в даче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в марте 2022 г. женщина решила передать наркотики супругу, который находился в колонии, и предложила знакомому поучаствовать в этом. Жена купила финики и спрятала в них 14 свертков с героином. Обвиняемые попытались передать посылку с наркотиками, но сотрудники колонии нашли запрещенное вещество.
Было возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать последствий для супруга, женщина передала начальнику исправительного учреждения 500 тыс. руб. и пообещала переоформить на него свой земельный участок в Красноярском районе, стоимостью не менее 435 тыс. рублей. После передачи денежных ее задержали.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...