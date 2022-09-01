Жительница Самарской области пыталась передать героин мужу в колонию

В Самарской области передали в суд уголовное дело двоих жителей Красноярского района, обвиняемый в покушении на распространение наркотиков и в даче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в марте 2022 г. женщина решила передать наркотики супругу, который находился в колонии, и предложила знакомому поучаствовать в этом. Жена купила финики и спрятала в них 14 свертков с героином. Обвиняемые попытались передать посылку с наркотиками, но сотрудники колонии нашли запрещенное вещество.

Было возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать последствий для супруга, женщина передала начальнику исправительного учреждения 500 тыс. руб. и пообещала переоформить на него свой земельный участок в Красноярском районе, стоимостью не менее 435 тыс. рублей. После передачи денежных ее задержали.