Клиенты ВТБ чаще использовали бонусы на подготовку детей к школе

Клиенты ВТБ направили на сборы ребенка в школу свыше 100 млн мультибонусов и рублей в программе лояльности — на 80% больше, чем годом ранее. Чаще всего участники программы в преддверии Дня знаний покупали детям тетради и электронику.
Самыми популярными при подготовке к школе ожидаемо оказались канцелярские товары — тетради, ручки и различные наборы для школы: на них пришлось 40% от всего оборота мультибонусов и рублей по основным "школьным" категориям в каталоге программы лояльности. Самым продаваемым товаром в абсолютных цифрах стали тетрадки.
На втором месте — электроника, которая помогает учащимся оставаться на связи и выполнять учебные задачи: на смартфоны, умные колонки и ноутбуки участники программы лояльности потратили еще 30% средств и бонусов. Пятую часть бонусной валюты при подготовке к школе клиенты потратили на покупку рюкзаков, детской одежды и других сопутствующих товаров.
"Мы регулярно анализируем спрос на школьные товары и в этом году существенно расширили пул предложений для клиентов, которые готовят детей в школу. В прошлом году, когда был актуален удаленный режим обучения, при подготовке ко Дню знаний мы делали ставку на электронику. В этом году в каталоге программы расширился спектр канцелярских товаров и одежды для школьников. Также мы позаботились о здоровье учащихся: предложили родителям вкусные и сбалансированные перекусы для детей. Этот подход показал свою эффективность: за последние две недели участники программы направили на подготовку детей к новому учебному сезону 104 млн рублей и бонусов — на 80% больше, чем год назад", — комментирует Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.