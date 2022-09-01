Во вторник, 30 августа, были подведены итоги первого конкурса педагогических династий Самарской области. В нем участвовали династии с общим стажем работы в образовательной отрасли от 50 до 287 лет. В финал вышли семь.

По результатам конкурса победителем стала династия Рыгаловых из СОШ №2 "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза И.Т.Краснова с. Большая Глушица, имеющая четыре поколения последователей семейной традиции и состоящая из десяти членов династии с общим трудовым стажем в отрасли 287 лет.

Напомним, организовать конкурс педагогических династий Самарской области поручил глава региона во время празднования Дня учителя в 2021 году. "В преддверии Дня учителя в новой школе на Мехзаводе пообщался по ВКС с педагогами региона. Получился содержательный диалог, во время которого обсудили не только достигнутые успехи, но также разобрали проблемные моменты. В результате дал коллегам ряд поручений. Одно из них - провести конкурс педагогических династий области", - отметил Дмитрий Азаров.

Конкурс будет проводиться в Самарской области ежегодно. Цель - популяризация и повышение престижа педагогических профессий.

Награждение победителя и участников конкурса состоится в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Международному дню учителя.