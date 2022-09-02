Самарец "подселил" к себе 300 мигрантов

В Самаре 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В своей квартире на ул. Лукачева он поставил на миграционный учет более 300 иностранцев. Предоставлять жилье всем этим людям самарец не собирался.

Подозреваемый официально не работает и был судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Он рассказал полицейским, что получил за незаконные услуги более 100 тыс. рублей.