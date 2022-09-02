Мошенники позвонили самарчанке с новой легендой

В Самаре возбудили очередное уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В целом преступник действовал по обычной схеме — представился сотрудником банка, убедил оформить кредит и перевести ему деньги. При этом мошенник озвучил достаточно "свежую" историю. Фальшивому сотруднику службы безопасности банка нужна была помощь жертвы, чтобы изобличить коллегу, который продает данные клиентов преступникам. В итоге отзывчивая женщина теперь должна банку 800 тыс. рублей.