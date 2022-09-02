Жителя пос. Рощинский оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

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Волжский районный суд Самарской области признал 33-летнего жителя пос. Рощинский виновным в совершении нарушения по ч.1 ст. 20.3.3 КОАП РФ и назначил ему штраф 30 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.