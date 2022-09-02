Жителя пос. Рощинский оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Волжский районный суд Самарской области признал 33-летнего жителя пос. Рощинский виновным в совершении нарушения по ч.1 ст. 20.3.3 КОАП РФ и назначил ему штраф 30 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.
Мужчине вменяли дискредитацию Вооруженных Сил РФ. ФСБ посчитало, что он в комментариях в соцсети неоднократно призывал к возбуждению социальной розни.
На мужчину возбудили административное дело, а позже назначили штраф 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...