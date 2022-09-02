"Яндекс" попросил у АвтоВАЗа автомобили для такси

"Яндекс" попросил АвтоВАЗ, а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery о поставках транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает "Яндекс.Такси", пишет forbes.ru.

Российские таксопарки столкнулись с значительным дефицитом автомобилей и запчастей, сообщил директор по развитию бизнеса "Яндекса" Иван Запольский в письме от 25 июля президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову. В связи с этим "Яндекс.Такси" ищет поставщиков автомобилей для ключевых сервисов и деловых партнеров, говорится в письме. "Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства", - отметил в документе Запольский. Из письма следует, что для обновления таксопарка "Яндексу" ежегодно требуется более 50 тыс. автомобилей. Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения взаимодействия в части поставок продукции АвтоВАЗа для "Яндекс.Такси".