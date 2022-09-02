Руководитель "Самарского Стройфарфора" Павел Мисюля собрал 250 одаренных детей на "Праздник Детства"

26 августа на "Самарском Стройфарфоре" чествовали детей, которые отличились в учебе, творчестве, спорте, науке. Традиционный праздник, приуроченный к Дню знаний, прошел на территории завода, где едва вместились все приглашенные. Ребят и их родителей ждали поздравления, концертные номера, лотерея и сладкое угощение - мороженое. Всем первоклассникам вручили фирменные ранцы, талантливым детям, независимо от возраста, - награды.

"Мы уже почти 20 лет провожаем первоклассников в школу, в первый раз это были 17 человек, которые отправились за знаниями прямо от заводского крыльца, - отметил генеральный директор предприятия Павел Мисюля. - А чтобы они возвращались, мы решили учредить призы за хорошую учебу, за достижения в спорте, в музыке, в танцах, и сегодня мы награждаем уже 250 ребят! Вы априори - лучшие и наши, потому что ваши родители работают на "Самарском Стройфарфоре".

Первыми вышли на сцену взрослые. Основатель династии Михаил Маркелов - слесарь-ремонтник 6 разряда участка механика литейно-формовочного цеха и туннельно-печного цеха производства санитарно-строительных изделий. Он уже более 40 лет на заводе, воспитал не одно поколение новых работников. За долголетний добросовестный труд был награжден руководством завода путевкой - туром выходного дня на двоих в санаторий "Самарский".

Виктор Зибаев, укладчик-упаковщик цеха керамогранитной плитки, стал тренером детской футбольной команды сельского поселения Богдановка. Ему вручили награду за многолетний добросовестный труд в компании, активное участие в спортивных турнирах в составе команды предприятия и за достойный вклад в спортивную подготовку и воспитание подрастающего поколения.

Каждый ребенок с волнением и надеждой ожидал услышать свое имя и получить награду. Впервые на "Самарском Стройфарфоре" чествовали столь многочисленных "звездочек" - за творческие свершения в этот раз наградили 70 детей! Одна из них - семилетняя Арина Липнякова. В этом году у нее двойной повод для празднования: девочка в составе хореографического коллектива стала лучшей на танцевальном турнире и в этом году пошла в первый класс. Ее бабушка Татьяна Петрова работает здесь бухгалтером и по опыту знает, как важны, дороги и приятны сотрудникам корпоративные события - она сама не раз была в числе награжденных, а муж участвовал в турнире по рыбалке, вместе они состязались в соревнованиях "Спортивная семья" и выходили на субботники.

Подробности на сайте farphor.ru.