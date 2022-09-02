Самарская область вошла в пятерку регионов России по уровню инновационной активности организаций

Соответствующий рейтинг субъектов страны опубликовала Федеральная служба государственной статистики. По итогам 2021 года уровень инновационной активности организаций Самарской области в 2021 году составил 18,2%. Это в полтора раза выше среднероссийского показателя.

Самарская область является членом Ассоциации инновационных регионов России и сегодня по уровню инновационной активности организаций занимает пятую строчку среди субъектов РФ. Еще три года назад регион занимал лишь 49 позицию.

Столь динамичный рост стал возможен благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым и за счет условий, созданных в регионе для развития инновационной деятельности как на малых, так и на крупных предприятиях.

"Ставка на инновации - это перспективный сценарий развития региона. Именно поэтому мы активно поддерживаем инновационные проекты и разработки, используя многочисленные формы государственной поддержки: предоставление субсидий, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федеральными институтами развития, консультационная и организационная поддержка", - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Центром инновационного развития региона служит технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", который оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности, от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. "Жигулевская долина" служит региональным оператором Фонда "Сколково". Также на базе технопарка в целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию инновационных проектов Самарской области организовано представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

На протяжении последних четырех лет "Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков страны согласно Национальному рейтингу технопарков России. Сегодня на площадке технопарка размещено более 270 компаний, которые служат ключевой движущей силой инновационного развития региона.

Большую роль в повышении инновационной активности организаций Самарской области сыграла работа министерства по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона.

В 2020 году впервые в стране был запущен акселератор "Школа чемпионов" - онлайн-программа для владельцев и руководителей крупного и среднего бизнеса Самарской области, которую провела команда StartupSamara при поддержке министерства. Представители региональных предприятий и организаций познакомились с инструментами цифровой трансформации для дальнейшего внедрения в бизнес-процессы своей компании, научились мотивировать сотрудников на создание новых инновационных продуктов и поиск точек роста вне корпоративной системы.

В "Школе чемпионов-2020" приняли участие 275 представителей из 27 региональных компаний. "За два года нам удалось усилить содержательную часть "Школы чемпионов", и в этом году мы планируем повторить практику по уже обновленной программе. Уверен, что к данной работе подключится еще большее количество предприятий и организаций региона", - поделился планами министр Дмитрий Богданов. - Наше министерство продолжит дальнейшую совместную работу с организациями инновационной инфраструктуры по развитию инновационной деятельности в регионе".