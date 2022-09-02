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Газовая отрасль ТЭК

СВГК наращивает темпы реализации программы догазификации

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средневолжская газовая компания наращивает темпы реализации инициированной президентом РФ программы социальной газификации - подведения сетей к границам участков потенциальных потребителей без привлечения их средств. Как крупнейшая газораспределительная организация Самарской области СВГК получила статус регионального оператора газификации.

Фото: предоставлено ООО "СВГК"

В соответствии с планами на 2022-2023 годы проектируются и строятся новые газораспределительные сети в уже газифицированных населенных пунктах. Так, в настоящее время ведутся строительные работы в селе Смолькино, поселке Дружба Сызранского района, а также газифицируется город Октябрьск. С начала действия Программы социальной газификации и до конца 2023 года СВГК построит в Октябрьске около 45 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Таким образом будет обеспечена возможность подведения сетей к границам нескольких сотен земельных участков без привлечения средств их владельцев.

На участие в программе на 1 сентября в зоне действия Средневолжской газовой компании уже подано более 12 тысяч заявок. Еженедельно их количество прирастает более чем на 100. По заявкам, которые полностью соответствуют критериям участия в программе догазификации, заключено свыше 5,5 тысячи договоров. За семь месяцев 2022 года к сетям газораспределения уже подключено 1022 абонента. И ежедневно проводятся новые подключения.

Планируется, что до конца 2023 года в результате реализации планов социальной газификации порядка 18 тысяч домовладельцев Самарской области получат возможность подключения к сетям на границе своего домовладения, в том числе более 16 тысяч - в зоне ответственности Средневолжской газовой компании.

Гид потребителя

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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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