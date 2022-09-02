СВГК наращивает темпы реализации программы догазификации

Средневолжская газовая компания наращивает темпы реализации инициированной президентом РФ программы социальной газификации - подведения сетей к границам участков потенциальных потребителей без привлечения их средств. Как крупнейшая газораспределительная организация Самарской области СВГК получила статус регионального оператора газификации.

В соответствии с планами на 2022-2023 годы проектируются и строятся новые газораспределительные сети в уже газифицированных населенных пунктах. Так, в настоящее время ведутся строительные работы в селе Смолькино, поселке Дружба Сызранского района, а также газифицируется город Октябрьск. С начала действия Программы социальной газификации и до конца 2023 года СВГК построит в Октябрьске около 45 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Таким образом будет обеспечена возможность подведения сетей к границам нескольких сотен земельных участков без привлечения средств их владельцев.

На участие в программе на 1 сентября в зоне действия Средневолжской газовой компании уже подано более 12 тысяч заявок. Еженедельно их количество прирастает более чем на 100. По заявкам, которые полностью соответствуют критериям участия в программе догазификации, заключено свыше 5,5 тысячи договоров. За семь месяцев 2022 года к сетям газораспределения уже подключено 1022 абонента. И ежедневно проводятся новые подключения.

Планируется, что до конца 2023 года в результате реализации планов социальной газификации порядка 18 тысяч домовладельцев Самарской области получат возможность подключения к сетям на границе своего домовладения, в том числе более 16 тысяч - в зоне ответственности Средневолжской газовой компании.