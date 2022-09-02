Жителя Самарской области отправят под суд за обман "покупателей" водительских прав

В Самарской области отправили в суд уголовное дело жителя пос. Усть-Кинельский, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с февраля по март 2021 г. обвиняемый дважды получал деньги от знакомых за содействие в получении водительских удостоверений без экзаменов. Общая сумма составила более 59 тыс. рублей. При этом мужчина не имел возможности выполнить обещанное.