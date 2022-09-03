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Преступления Происшествия

Житель Тольятти украл из гаража три аппарата для приготовления шаурмы

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из арендуемого им гаража, расположенного на ул. Есенина, неизвестные похитили 3 аппарата для изготовления шаурмы, напольные электронные весы и электрический гриль.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 93 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и возможных свидетелей преступления. При осмотре места происшествия сотрудники полиции не обнаружили явных следов взлома, это дало им возможность предположить, что гаражные  ворота были открыты ключом.

В ходе дальнейшего разбирательства оперативники выяснили, что женщина-собственница гаража, передала запасной комплект ключей на хранение своему племяннику. Сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного пребывания родственника хозяйки гаража. Им оказался ранее не судимый, официально не работающий местный житель 1987 года рождения.

Полицейские задержали молодого человека на территории Комсомольского района города Тольятти. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи, и пояснил, что воспользовался комплектом ключей от гаража, внутри которого его внимание привлекли 3 аппарата для приготовления шаурмы, напольные электронные весы и электрический гриль. Похищенное оборудование подозреваемый сдал в пункт приема металла.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

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