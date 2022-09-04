16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виталий Панов покидает пост главного тренера ФК "Акрон" "Крылья Советов" с минимальным счетом уступили ЦСКА Матч "Крыльев" с ЦСКА рассудит Артем Любимов "Крылья Советов" проиграли "Спартаку" "Крылья Советов" обыграли грозненский "Ахмат" - 2:1

Футбол Спорт

"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили ЦСКА

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 4 сентября, в восьмом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.

Первый символический удар по мячу нанес ветеран "Крыльев Советов" Огнен Короман. Единственный гол во встрече был забит на 79 минуте матча.

После подачи углового Мединой Игорь Дивеев головой переправил мяч в сетку - 1:0, сообщает официальный сайт клуба.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Химками". Матч 9 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 10 сентября, в 16:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2