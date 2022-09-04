"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили ЦСКА

В воскресенье, 4 сентября, в восьмом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.

Первый символический удар по мячу нанес ветеран "Крыльев Советов" Огнен Короман. Единственный гол во встрече был забит на 79 минуте матча.

После подачи углового Мединой Игорь Дивеев головой переправил мяч в сетку - 1:0, сообщает официальный сайт клуба.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Химками". Матч 9 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 10 сентября, в 16:00.