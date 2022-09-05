Гендиректором "Родника" стал Константин Гутин

Новым генеральным директором ООО "ПК "Родник" стал Константин Гутин, ранее руководивший донецким ликеро-водочным заводом "Лик", пишет "Самарское обозрение".

Гутин стал уже третьим за последний год руководителем "Родника".

Напомним, самарский комбинат ПК "Родник" появился накануне банкротства ООО "СК "Родник" по тому же адресу ул. Ветлянская, 50. Обе компании аффилированы депутату губернской думы Александру Милееву, который также привлекается к субсидиарной ответственности. Долги банкрота оцениваются в 4,35 млрд рублей.

Владельцем ООО "ПК "Родник" с июля 2021 г. является бизнесмен Александр Гурьянов.

Как пишет издание, получить комментарий по поводу назначения и планов работы на новом месте у самого Гутина не удалось. Не на связи был и бенефициар "Родника" Александр Гурьянов.

По данным некоторых украинских порталов, в прошлом полный тезка Гутина возглавлял аналогичное производство в Донецке - ООО "Донецкий ликеро-водочный завод "Лик". Источник, знакомый с ситуацией на "Роднике", подтверждает, что новый руководитель предприятия и бывший глава донецкого ликеро-водочного завода - одно и то же лицо.