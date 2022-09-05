В выходные в Самаре будет ограничено движение транспорта

В Самаре из-за проведения мероприятий, посвященных Дню города, будет временно ограничено движение транспорта.
С 18:00 до 21:00 10 сентября - по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;
- с 08:00 до 23:59 11 сентября - по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, а также по ул. Шостаковича на участке от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- с 17:00 до 23:00 11 сентября - по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по улице Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по улице Красноармейской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской (данное ограничение не распространяется не только на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, но и на городской наземный электротранспорт - трамваи).
Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих улицах:
- с 08:00 до 21:00 10 сентября - по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;
- с 18:00 10 сентября до 23:59 11 сентября - по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской
до ул. Вилоновской, по улице Шостаковича на участке от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской, по ул. Красноармейской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;
- с 10:00 до 23:00 11 сентября - по ул. Самарской на участке от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской (данная запрещающая мера не распространяется на общественный транспорт).
Кроме того, по скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 24, 34, 61, 80, 92, 207, 226, 247, 261, 297.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.