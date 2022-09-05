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Общество

В выходные в Самаре будет ограничено движение транспорта

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из-за проведения мероприятий, посвященных Дню города, будет временно ограничено движение транспорта.

С 18:00 до 21:00 10 сентября - по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

- с 08:00 до 23:59 11 сентября - по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, а также по ул. Шостаковича на участке от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- с 17:00 до 23:00 11 сентября - по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по улице Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по улице Красноармейской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской (данное ограничение не распространяется не только на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, но и на городской наземный электротранспорт - трамваи).

Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих улицах:

- с 08:00 до 21:00 10 сентября - по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

- с 18:00 10 сентября до 23:59 11 сентября - по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской
до ул. Вилоновской, по улице Шостаковича на участке от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской, по ул. Красноармейской на участке от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 10:00 до 23:00 11 сентября - по ул. Самарской на участке от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской (данная запрещающая мера не распространяется на общественный транспорт).

Кроме того, по скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 24, 34, 61, 80, 92, 207, 226, 247, 261, 297.

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