В Самарской области нашли загадочного похитителя лодочных моторов

Полицейские в Самарской области смогли выйти на след предполагаемого серийного грабителя. Мужчина в водолазном костюме похищал лодочные моторы.
Как рассказывают источники в правоохранительных органах, в регионе подали несколько десятков заявлений о воровстве моторов с лодок. Действовал неизвестный под покровом ночи. Металлические плавсредства он "притапливал" и срезал мотор. За ночь со стоянки могло пропасть три-четыре мотора. В течение долгого времени задержать похитителя не удавалось - он оставлял слишком мало следов.
Но в конце прошлой недели полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Его "взяли" с поличным в Ставропольском районе. Рядом с мужчиной обнаружили четыре срезанных лодочных мотора. Подозреваемый - Ян Я. - ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей при расследовании аналогичных уголовных дел в Пензе и Башкирии. Известно, что ранее он носил другие имя и фамилию - Яков Т.
Ян вины не признал - сообщил, что просто ловил поблизости раков. Никаких пойманных членистоногих, впрочем, поблизости не было. А дома у подозреваемого изъяли еще два лодочных мотора. В субботу, 3 сентября, суд Ставропольского района Самарской области избрал подозреваемому меру пресечения на период следствия. Представитель прокуратуры не поддержал ходатайство следствия об аресте. Яна отправили под домашний арест.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...