В Самарской области нашли загадочного похитителя лодочных моторов

Полицейские в Самарской области смогли выйти на след предполагаемого серийного грабителя. Мужчина в водолазном костюме похищал лодочные моторы.

Как рассказывают источники в правоохранительных органах, в регионе подали несколько десятков заявлений о воровстве моторов с лодок. Действовал неизвестный под покровом ночи. Металлические плавсредства он "притапливал" и срезал мотор. За ночь со стоянки могло пропасть три-четыре мотора. В течение долгого времени задержать похитителя не удавалось - он оставлял слишком мало следов.

Но в конце прошлой недели полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Его "взяли" с поличным в Ставропольском районе. Рядом с мужчиной обнаружили четыре срезанных лодочных мотора. Подозреваемый - Ян Я. - ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей при расследовании аналогичных уголовных дел в Пензе и Башкирии. Известно, что ранее он носил другие имя и фамилию - Яков Т.

Ян вины не признал - сообщил, что просто ловил поблизости раков. Никаких пойманных членистоногих, впрочем, поблизости не было. А дома у подозреваемого изъяли еще два лодочных мотора. В субботу, 3 сентября, суд Ставропольского района Самарской области избрал подозреваемому меру пресечения на период следствия. Представитель прокуратуры не поддержал ходатайство следствия об аресте. Яна отправили под домашний арест.