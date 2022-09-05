Новикомбанк поддерживает производство электронной техники

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", предоставит финансирование в размере 3 млрд рублей научно-производственному предприятию "Салют" (входит в холдинг "Росэлектроника").

Новикомбанк предоставит средства АО "НПП "Салют" для финансирования контрактов в рамках основной деятельности предприятия, направленной в том числе и на решение задач импортозамещения. Компания производит как продукцию специального назначения, так и гражданские изделия, применяемые в различных сферах деятельности.

Среди новинок "НПП "Салют", которые были продемонстрированы на прошедшем в Подмосковье Форуме "Армия-2022" на объединенной экспозиции Холдинга "Росэлекроника", - опытный образец операционной системы "тонкий клиент". Такие системы применяются в организациях, где большинство пользователей используют компьютеры для выполнения различных задач: работа с базами данных, информационные каталоги (магазины, аптеки, библиотеки) и т.д. Новинка компании соответствует всем требованиям безопасности и позволит снизить затраты на закупку, модернизацию и администрирование рабочих мест.

Кроме того, среди разработок "НПП "Салют" - СВЧ-аппаратура специального и народнохозяйственного назначения. Предприятие владеет уникальным сочетанием электровакуумной, гибридной и полупроводниковой технологий, что позволяет решать задачи разработок и производства изделий любой сложности. За годы работы на предприятии разработано более 200 изделий электронной техники, освоено в серийном производстве 128 изделий.

"Мы уделяем большое внимание проектам, направленным на создание новейших технологий в радиоэлектронной отрасли. Многолетний опыт работы с промышленными предприятиями и уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами позволяют нам привлекать для партнеров дополнительные ресурсы и комбинировать коммерческое кредитование с государственной поддержкой", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.