Новикомбанк поддерживает производство электронной техники

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", предоставит финансирование в размере 3 млрд рублей научно-производственному предприятию "Салют" (входит в холдинг "Росэлектроника").
Новикомбанк предоставит средства АО "НПП "Салют" для финансирования контрактов в рамках основной деятельности предприятия, направленной в том числе и на решение задач импортозамещения. Компания производит как продукцию специального назначения, так и гражданские изделия, применяемые в различных сферах деятельности.
Среди новинок "НПП "Салют", которые были продемонстрированы на прошедшем в Подмосковье Форуме "Армия-2022" на объединенной экспозиции Холдинга "Росэлекроника", - опытный образец операционной системы "тонкий клиент". Такие системы применяются в организациях, где большинство пользователей используют компьютеры для выполнения различных задач: работа с базами данных, информационные каталоги (магазины, аптеки, библиотеки) и т.д. Новинка компании соответствует всем требованиям безопасности и позволит снизить затраты на закупку, модернизацию и администрирование рабочих мест.
Кроме того, среди разработок "НПП "Салют" - СВЧ-аппаратура специального и народнохозяйственного назначения. Предприятие владеет уникальным сочетанием электровакуумной, гибридной и полупроводниковой технологий, что позволяет решать задачи разработок и производства изделий любой сложности. За годы работы на предприятии разработано более 200 изделий электронной техники, освоено в серийном производстве 128 изделий.
"Мы уделяем большое внимание проектам, направленным на создание новейших технологий в радиоэлектронной отрасли. Многолетний опыт работы с промышленными предприятиями и уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами позволяют нам привлекать для партнеров дополнительные ресурсы и комбинировать коммерческое кредитование с государственной поддержкой", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.