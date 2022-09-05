Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса "Русская цивилизация"

С 5 сентября по 5 октября Федеральное агентство по делам национальностей проводит VI Международный фотоконкурс "Русская цивилизация". Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и со всего мира, продолжает расти. Если в 2017 г., когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, то в 2021 г. участниками фотоконкурса стали более чем пять тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысячи фоторабот.

С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее и все больше радует жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию.

Прием заявок начался 5 сентября 2022 года. Работы размещаются на официальном портале фотоконкурса.

Условия участия: возраст участников старше 18 лет. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет в номинациях "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва", "Детский взгляд", где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

И впервые за существование фотоконкурса в 2022 году вводится новая номинация - "Детский взгляд", где могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно.

Прием работ завершится 5 октября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Критерии оценки:

- оригинальность идеи фотографии;

- художественный уровень и содержание фотографии;

- мастерство участника: техника и качество исполнения;

- соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Также будет вручен Гран-при Фотоконкурса и на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса определятся победители в дополнительной номинации "Приз зрительских симпатий"

Фотографии для участия в конкурсе должны быть загружены на сайт Фотоконкурса в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный размер каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 10 Мб, содержать четко видимое изображение без технологических дефектов (недостаточная освещенность, несфокусированность/размытость и проч.).

Более подробно об условиях конкурса на сайте.