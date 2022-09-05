Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса "Русская цивилизация"

С 5 сентября по 5 октября Федеральное агентство по делам национальностей проводит VI Международный фотоконкурс "Русская цивилизация". Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители независимо от пола, места жительства и рода занятий.
Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.
Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и со всего мира, продолжает расти. Если в 2017 г., когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, то в 2021 г. участниками фотоконкурса стали более чем пять тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысячи фоторабот.
С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее и все больше радует жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию.
Прием заявок начался 5 сентября 2022 года. Работы размещаются на официальном портале фотоконкурса.
Условия участия: возраст участников старше 18 лет. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет в номинациях "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва", "Детский взгляд", где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.
И впервые за существование фотоконкурса в 2022 году вводится новая номинация - "Детский взгляд", где могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно.
Прием работ завершится 5 октября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Критерии оценки:
- оригинальность идеи фотографии;
- художественный уровень и содержание фотографии;
- мастерство участника: техника и качество исполнения;
- соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.
Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Также будет вручен Гран-при Фотоконкурса и на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса определятся победители в дополнительной номинации "Приз зрительских симпатий"
Фотографии для участия в конкурсе должны быть загружены на сайт Фотоконкурса в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный размер каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 10 Мб, содержать четко видимое изображение без технологических дефектов (недостаточная освещенность, несфокусированность/размытость и проч.).
Более подробно об условиях конкурса на сайте.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.