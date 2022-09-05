Самарца обвиняют в передаче взятки за вид на жительство

В Самаре завершилось расследование уголовного дела жителя мкр Крутые Ключи, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, вечером 27 апреля 2022 г. в пос. Управленческий мужчина получил от незнакомого местного жителя 30 тыс. рублей. Эти деньги он должен был передать сотрудникам полиции за помощь в получении вида на жительство, прохождении медкомиссии и подготовке документов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.