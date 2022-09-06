Жительница Кинель-Черкасского района отдала 1,2 млн руб. за "аннулирование" кредита

В Кинель-Черкасском районе 38-летней женщине, работающей укладчицей в одном из ООО, позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на ее имя кредита.
Аферист рассказал, что для того, чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет указанной им карты, затем они вернуться обратно банку, и таким образом кредит будет погашен.
Женщина поверила мошеннику, взяла кредит и перевела на указанный злоумышленником счет порядка более 1,2 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...