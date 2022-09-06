Жительница Кинель-Черкасского района отдала 1,2 млн руб. за "аннулирование" кредита

В Кинель-Черкасском районе 38-летней женщине, работающей укладчицей в одном из ООО, позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на ее имя кредита.

Аферист рассказал, что для того, чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет указанной им карты, затем они вернуться обратно банку, и таким образом кредит будет погашен.

Женщина поверила мошеннику, взяла кредит и перевела на указанный злоумышленником счет порядка более 1,2 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.