Директора МП из Самарской области обвиняют в мошенничестве с ремонтом дороги

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела директора муниципального предприятия. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре 2017 г. администрация сельского поселения Назаровка Клявлинского района заключила с МП контракт на ремонт дороги общей стоимостью 810 тыс. рублей. Фактически подрядчик приступил к выполнению работ еще до заключения договора.
Строители должны были использовать грунтощебень, стоимость которого, превышала 412 тыс. рублей. Однако, по версии следствия, обвиняемый поручил подчиненным самостоятельно разработать грунтощебень в карьере около села. Позже экспертиза показала, что материал не соответствовал необходимым стандартам, в нем было слишком мало гравия.
Кроме того, директор МП подписал акты приема-передачи, не дожидаясь окончания работ.
В результате участок дороги от ул. Молодежной до ул. Центральной нельзя использовать по целевому назначению из-за неровного покрытия, колей и ям.
Уголовное дело направлено в суд.
Помимо этого, в отношении главы села тоже возбудили уголовное дело по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...