Директора МП из Самарской области обвиняют в мошенничестве с ремонтом дороги

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела директора муниципального предприятия. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре 2017 г. администрация сельского поселения Назаровка Клявлинского района заключила с МП контракт на ремонт дороги общей стоимостью 810 тыс. рублей. Фактически подрядчик приступил к выполнению работ еще до заключения договора.

Строители должны были использовать грунтощебень, стоимость которого, превышала 412 тыс. рублей. Однако, по версии следствия, обвиняемый поручил подчиненным самостоятельно разработать грунтощебень в карьере около села. Позже экспертиза показала, что материал не соответствовал необходимым стандартам, в нем было слишком мало гравия.

Кроме того, директор МП подписал акты приема-передачи, не дожидаясь окончания работ.

В результате участок дороги от ул. Молодежной до ул. Центральной нельзя использовать по целевому назначению из-за неровного покрытия, колей и ям.

Уголовное дело направлено в суд.

Помимо этого, в отношении главы села тоже возбудили уголовное дело по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").