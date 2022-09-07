Экс-начальнику регуправления "Почты России" запросили срок колонии-поселения

В среду, 7 сентября, в суде Самарского района областной столицы запросили наказание для теперь уже бывшего начальника регионального управления "Почты России" Артура Игрушкина. Его обвиняли в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями.

Напомним, на руководителя жаловались подчиненные: по их словам, Артур Игрушкин практически "взял их в рабство" и заставил строить ему дом.

"Мы работали на строительстве личного дома Игрушкина, как рабы на галерах. На работы по строительству личного дома Игрушкина нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к Игрушкину, не зная, когда же это закончится", — указывали подчиненные Игрушкина в жалобах в правоохранительные органы.

Позже Игрушкину вменили еще одно преступление. По версии следствия, мужчина продал служебную Toyota Camry своей супруге по заниженной цене — за 180 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 400 тыс. рублей.

7 сентября представитель прокуратуры запросил в качестве наказания для Игрушкина три года колонии-поселения. Сторона защита просила назначить судебный штраф и сообщила о возможности переквалифицировать статью обвинения с 285 УК РФ "Злоупотребления должностными полномочиями" на ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Следующее заседание суда назначили на 12 сентября.