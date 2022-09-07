Экс-начальнику регуправления "Почты России" запросили срок колонии-поселения

В среду, 7 сентября, в суде Самарского района областной столицы запросили наказание для теперь уже бывшего начальника регионального управления "Почты России" Артура Игрушкина. Его обвиняли в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями.
Напомним, на руководителя жаловались подчиненные: по их словам, Артур Игрушкин практически "взял их в рабство" и заставил строить ему дом.
"Мы работали на строительстве личного дома Игрушкина, как рабы на галерах. На работы по строительству личного дома Игрушкина нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к Игрушкину, не зная, когда же это закончится", — указывали подчиненные Игрушкина в жалобах в правоохранительные органы.
Позже Игрушкину вменили еще одно преступление. По версии следствия, мужчина продал служебную Toyota Camry своей супруге по заниженной цене — за 180 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 400 тыс. рублей.
7 сентября представитель прокуратуры запросил в качестве наказания для Игрушкина три года колонии-поселения. Сторона защита просила назначить судебный штраф и сообщила о возможности переквалифицировать статью обвинения с 285 УК РФ "Злоупотребления должностными полномочиями" на ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Следующее заседание суда назначили на 12 сентября.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.