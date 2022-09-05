В Самаре закончили судебное следствие по делу экс-начальника регуправления "Почты России"

В суде Самарского района региональной столицы закончили допрос свидетелей и исследование доказательств по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший начальник регионального управления "Почты России" Артур Игрушкин.
На руководителя жаловались подчиненные: по их словам, Артур Игрушкин практически "взял их в рабство" и заставил строить ему дом.
"Мы работали на строительстве личного дома Игрушкина, как рабы на галерах. На работы по строительству личного дома Игрушкина нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к Игрушкину, не зная, когда же это закончится", - указывали подчиненные Игрушкина в жалобах в правоохранительные органы.
При этом сотрудники говорили, что боялись начальника. "На все возражения Игрушкин говорил: "Хочешь работать у меня - выполняй". Мы все боялись увольнения и долго терпели", - сообщал один из работников.
В итоге коллектив все же направил письма гендиректору "Почты России" и силовикам. В 2017 г. Игрушкина отстранили от работы, а позже возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Пока длилось расследование, Игрушкину вменили еще одно преступление. По версии следствия, мужчина продал служебную Toyota Camry своей супруге по заниженной цене - за 180 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 400 тыс. рублей. Уголовное дело Игрушкина несколько раз направляли в суд, но снова возвращали на доследование. Материалы поступили служителям Фемиды в третий раз 27 декабря 2021 года. Артур Игрушкин признал вину частично - сообщил, что извинился и возместил ущерб.
Как сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда Самарского района, процесс подходит к завершению. На 7 сентября запланированы прения сторон: предполагается, что гособвинитель запросит наказание, а адвокаты озвучат окончательную позицию защиты. Вскоре после этого суд должен огласить решение по делу. Артуру Игрушкину грозит лишение свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.