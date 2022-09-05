В Самаре закончили судебное следствие по делу экс-начальника регуправления "Почты России"

В суде Самарского района региональной столицы закончили допрос свидетелей и исследование доказательств по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший начальник регионального управления "Почты России" Артур Игрушкин.

На руководителя жаловались подчиненные: по их словам, Артур Игрушкин практически "взял их в рабство" и заставил строить ему дом.

"Мы работали на строительстве личного дома Игрушкина, как рабы на галерах. На работы по строительству личного дома Игрушкина нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к Игрушкину, не зная, когда же это закончится", - указывали подчиненные Игрушкина в жалобах в правоохранительные органы.

При этом сотрудники говорили, что боялись начальника. "На все возражения Игрушкин говорил: "Хочешь работать у меня - выполняй". Мы все боялись увольнения и долго терпели", - сообщал один из работников.

В итоге коллектив все же направил письма гендиректору "Почты России" и силовикам. В 2017 г. Игрушкина отстранили от работы, а позже возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Пока длилось расследование, Игрушкину вменили еще одно преступление. По версии следствия, мужчина продал служебную Toyota Camry своей супруге по заниженной цене - за 180 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 400 тыс. рублей. Уголовное дело Игрушкина несколько раз направляли в суд, но снова возвращали на доследование. Материалы поступили служителям Фемиды в третий раз 27 декабря 2021 года. Артур Игрушкин признал вину частично - сообщил, что извинился и возместил ущерб.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда Самарского района, процесс подходит к завершению. На 7 сентября запланированы прения сторон: предполагается, что гособвинитель запросит наказание, а адвокаты озвучат окончательную позицию защиты. Вскоре после этого суд должен огласить решение по делу. Артуру Игрушкину грозит лишение свободы.