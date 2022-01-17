В Самаре в третий раз поступило в суд дело Артура Игрушкина

В Самарском райсуде Самары начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника регуправления "Почты России" Артура Игрушкина. Его обвиняют в двух преступлениях по ст. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщают в суде.
Напомним, один из вмененных Артуру Игрушкину эпизодов — использование труда сотрудников для строительства собственного загородного дома. Второй эпизод — приобретение служебного автомобиля по заниженной цене. Ущерб, нанесенный "Почте России", составил около 1,5 млн рублей.
Первый раз уголовное дело поступило в Самарский районный суд 26 марта 2020 года. Судья Екатерина Волобуева вернула его прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения.
Второй раз уголовное дело Игрушкина отправили в тот же суд 16 ноября 2020 года. Но 9 декабря судья Анна Давыдова опять вернула его в прокуратуру по той же причине. Основным поводом для возврата дела послужило отсутствие в тексте обвинительного заключения сведения о месте преступления.
Третий раз дело поступило в суд 27 декабря 2021 года. Его передали судье Дмитрию Дерунову, который назначил-таки судебное заседание на 26 января.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы