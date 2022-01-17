В Самаре в третий раз поступило в суд дело Артура Игрушкина

В Самарском райсуде Самары начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника регуправления "Почты России" Артура Игрушкина. Его обвиняют в двух преступлениях по ст. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщают в суде.

Напомним, один из вмененных Артуру Игрушкину эпизодов — использование труда сотрудников для строительства собственного загородного дома. Второй эпизод — приобретение служебного автомобиля по заниженной цене. Ущерб, нанесенный "Почте России", составил около 1,5 млн рублей.

Первый раз уголовное дело поступило в Самарский районный суд 26 марта 2020 года. Судья Екатерина Волобуева вернула его прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения.

Второй раз уголовное дело Игрушкина отправили в тот же суд 16 ноября 2020 года. Но 9 декабря судья Анна Давыдова опять вернула его в прокуратуру по той же причине. Основным поводом для возврата дела послужило отсутствие в тексте обвинительного заключения сведения о месте преступления.

Третий раз дело поступило в суд 27 декабря 2021 года. Его передали судье Дмитрию Дерунову, который назначил-таки судебное заседание на 26 января.