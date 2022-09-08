"Развод" на деньги: самарчанка отдала 0,5 млн руб. "работнику банка"

В Самаре 58-летняя женщина лишилась накоплений после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем и выполнила действия под его диктовку.
Звонивший представился работником финансового учреждения и сообщил, что в настоящее время через приложение банка злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями. Для предотвращения данной операции специалист порекомендовал перевести накопления на безопасный счет.
Женщина по указанию собеседника проследовала в отделение банка, где сняла денежные средства в размере 500 тыс. руб. и перевела их на продиктованный им счет. После этого разговор был прекращен.
Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...