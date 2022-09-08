"Развод" на деньги: самарчанка отдала 0,5 млн руб. "работнику банка"

В Самаре 58-летняя женщина лишилась накоплений после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем и выполнила действия под его диктовку.

Звонивший представился работником финансового учреждения и сообщил, что в настоящее время через приложение банка злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями. Для предотвращения данной операции специалист порекомендовал перевести накопления на безопасный счет.

Женщина по указанию собеседника проследовала в отделение банка, где сняла денежные средства в размере 500 тыс. руб. и перевела их на продиктованный им счет. После этого разговор был прекращен.

Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.