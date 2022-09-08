За "Крылья Советов" теперь выступают Сергей Бабкин и Амар Рахманович

Самарский ФК "Крылья Советов" подписал полузащитника Амара Рахмановича.

Боснийский футболист, чьим последним клубом был турецкий "Коньяспор", подписал контракт на три года. Рахманович будет выступать за "Крылья" под номером 20.

28-летний Рахманович — воспитанник боснийского клуба "Слобода Тулза". Он также выступал за хорватскую "Истру 1961", словенские клубы "Копер", "Марибор" и "Целе", боснийский клуб "Сараево". В составе последнего он стал двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины, также завоевал Кубка этой страны, в составе "Марибора" побеждал в чемпионате Словении, а вместе с "Копером" выигрывал Кубок Словении.

Амар Рахманович имеет опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций, сыграл 5 матчей за сборную Боснии и Герцеговины. За "Коньяспор" Амар выступал с января 2020 года. В турецком клубе он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач и стал бронзовым призером Чемпионата.

"Крылья Советов" достигли договоренности с "Локомотивом" о переходе в самарский клуб центрального полузащитника Сергея Бабкина. Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2022/23, с правом выкупа. Сергей выбрал 6 игровой номер.

Сергей родился в Волгограде. Первым профессиональным клубом Бабкина был "Анжи", оттуда он перешел в "Локомотив". Некоторое время выступал за молодежную команду железнодорожников и "Локомотив-Казанку", после чего стал играть за главную команду. На счету Сергея Бабкина 20 матчей и голевая передача в составе столичного клуба.