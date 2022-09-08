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Футбол Спорт

За "Крылья Советов" теперь выступают Сергей Бабкин и Амар Рахманович

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский ФК "Крылья Советов" подписал полузащитника Амара Рахмановича.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Боснийский футболист, чьим последним клубом был турецкий "Коньяспор", подписал контракт на три года. Рахманович будет выступать за "Крылья" под номером 20.

28-летний Рахманович — воспитанник боснийского клуба "Слобода Тулза". Он также выступал за хорватскую "Истру 1961", словенские клубы "Копер", "Марибор" и "Целе", боснийский клуб "Сараево". В составе последнего он стал двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины, также завоевал Кубка этой страны, в составе "Марибора" побеждал в чемпионате Словении, а вместе с "Копером" выигрывал Кубок Словении.

Амар Рахманович имеет опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций, сыграл 5 матчей за сборную Боснии и Герцеговины. За "Коньяспор" Амар выступал с января 2020 года. В турецком клубе он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач и стал бронзовым призером Чемпионата.

"Крылья Советов" достигли договоренности с "Локомотивом" о переходе в самарский клуб центрального полузащитника Сергея Бабкина. Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2022/23, с правом выкупа. Сергей выбрал 6 игровой номер.

Сергей родился в Волгограде. Первым профессиональным клубом Бабкина был "Анжи", оттуда он перешел в "Локомотив". Некоторое время выступал за молодежную команду железнодорожников и "Локомотив-Казанку", после чего стал играть за главную команду. На счету Сергея Бабкина 20 матчей и голевая передача в составе столичного клуба.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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