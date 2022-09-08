"Боимся сгореть": депутату Госдумы пожаловались на жилье в Самаре

К депутату Госдумы Александру Хинштейну обратилась жительница Самары Тамара Бурцева. Женщина пришла на личный прием к парламентарию.

"Я живу в доме на ул. Советской Армии в Самаре. Здания здесь деревянные, старые, без удобств. С 2016 года наше жилье признано аварийным. Дом у нас пожароопасный. Мы боимся сгореть. Вокруг все горит, очень страшно. Нам как-то поджигали деревянные сараи", - рассказывает она.

Дом женщины находится недалеко от второго корпуса школы №26, открывшегося в этом году. Несколько лет до того жители района добивались строительства здесь именно учебного учреждения, а не очередных высоток. Как рассказывают местные владельцы квартир, сейчас застройку планируют в том квартале, где живет Тамара Бурцева и ее соседи. При этом люди беспокоятся: не раз были озвучены мнения, что в Самаре иногда странным образом сгорают старые дома - именно в тех местах, где планируется застройка.

На беседу с жительницей Александр Хинштейн пригласил представителей департамента управления имуществом Самары.

"Дом, о котором говорит Тамара Бурцева, признан аварийным и подлежащим сносу. Граждане, что там живут, на пятом этапе переселения - их переезд запланирован на 2024 год. Квартиры закупают. До конца этого года должны заключить контракты. Если ситуация критичная - можем пока предоставить маневренный фонд", - рассказал руководитель ДУИ Андрей Белоклоков.

Как сообщил Андрей Белоклоков, в частности, жилье планируют закупать в районе Амград (недалеко от ТК "Амбар"), районе Волгарь, на Кряже, на ул. Демократической. Пояснить, где и какие семьи получат квартиры, по словам Андрея Белоклокова, можно будет к концу года.