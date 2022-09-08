Самозанятые Самарской области смогут участвовать в ярмарках выходного дня

Новые возможности для самозанятых утвердили на федеральном уровне. Теперь плательщики налога на профессиональный доход смогут продавать произведённую продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Постановление, которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Самозанятые, которые развивают свое дело в аграрном секторе, получат новый канал сбыта своей продукции: овощей, зелени, мяса, молока и др.

На уровне региона областное минэкономразвития совместно с центром "Мой бизнес" регулярно организуют ярмарки продукции самозанятых. В Самарской области, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", создается благоприятный деловой климат, комфортные условия для развития предпринимательства, вывода из теневого сектора самозанятых граждан. Эти задачи являются приоритетными в работе Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Производители сувенирной продукции, предметов одежды, украшений, игрушек и многого другого получают на таких площадках бесплатные торговые места и возможность познакомить со своими изделиями широкий круг потребителей.

Ярмарки проходят в формате самостоятельных мероприятий и маркетов, встроенных в крупные региональные события. Одним из таких станет предстоящий День города в Самаре. Выставка-продажа "Сделано в Самаре" будет организована на набережной, рядом с бассейном ЦСКА.

"Самозанятость как форма регистрации предпринимательской деятельности подходит для тех, кто хочет самостоятельно запустить свой проект, попробовать свои силы в бизнесе на льготных условиях, но при этом рассматривает работу только в легальном секторе, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Таких начинающих предпринимателей в Самарской области зарегистрировано уже более 134 тысяч человек, а их суммарный доход с начала действия налогового режима превышает 24,8 млрд рублей. Мы комплексно подходим к развитию проектов самозанятых и приглашаем каждого из них обращаться в центры "Мой бизнес" за консультацией по действующим мерам поддержки", — обратился к самозанятым Дмитрий Богданов.

Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги, например сыровар, парикмахер, репетитор, портной и др. Для этого ему нужно зарегистрироваться в налоговой службе через её официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Самозанятые платят налог по льготной ставке — при расчете с физическими лицами он составляет 4%, с юридическими — 6%.

"Я зарегистрировалась как самозанятая в феврале прошлого года. Меня пригласили преподавать в школу шитья, где необходимо было оформиться. Но и в пошиве я оценила преимущество оформления нового статуса. Теперь могу работать, не боясь, что делаю это неофициально", — отметила дизайнер Юлия Казакова.

Узнать о действующих инструментах поддержки можно на едином портале господдержки в регионе — mybiz63.ru. Самозанятые и предприниматели также могут обращаться в центры "Мой бизнес" в своей городе или звонить по телефону "горячей линии": 8-800-300-63-63.