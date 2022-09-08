В сентябре в Самаре планируется закрытие ул. Ново-Садовой от ул. Первомайской до ул. Полевой

В активной фазе в настоящее время в рамках строительства новой станции самарского метро "Театральная" производится переустройство инженерных коммуникаций. В частности, это касается сети теплоснабжения, электрических кабельных линий и кабелей связи, сетей водоснабжения и водоотведения, газовой магистрали.

Работы ведутся как открытым, так и закрытым способами. Отметим, что параллельно они организованы на всем участке ул. Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской и в примыкающих скверах.

Так, только в сквере в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской, где неделю назад было завершено переустройство канализации, а сейчас переносят теплотрассу, трудятся порядка 20 человек.

"Переустройство линии теплосетей необходимо для обеспечения Самарского академического театра оперы и балета отоплением, горячей водой. Протяженность теплотрассы, которая проходит от перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской до входа в здание театра, составляет 550 погонных метров. После окончания работ благоустройство будет восстановлено в полном объеме — и газон, и асфальтобетонное покрытие. Деревьев работы не коснулись, мы ничего не вырубаем", — пояснила ведущий инженер ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" Татьяна Авдеева.

Сопряженные со строительством метрополитена работы по выносу инженерных коммуникаций не менее важны, чем те, которые связаны непосредственно с возведением самой станции.

"Требуется скорректировать расположение инженерных сетей. Вынос коммуникаций нужен, прежде всего, для проходки туннеля метрополитена. Ранее ресурсоснабжающие организации обследовали свои сети и выдали техусловия на вынос сетей, которые помешали бы при строительстве метро, и мы работаем согласно этим техусловиям. Очень важна глубина, на которой залегают трубы. Например, канализационные находятся на значительной глубине, — добавила Татьяна Авдеева. — Кроме того, прокладка новых коммуникаций позволит избежать аварийных ситуаций в дальнейшем, когда ветка метро будет достроена".

Сейчас горячая вода в театр оперы и балета поступает штатно, через улицу Рабочую.

Исполнение задач на всех этапах находится на непрерывном контроле как со стороны заказчика, так и со стороны руководства и профильных служб мэрии.

"Во втором сквере на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской под вынос коммуникаций сейчас "разбита" трасса. Предстоит прокладка водовода через Красноармейскую, — рассказал Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко. — Предусмотрено горизонтальное наклонное бурение. Будут вести трубу в виде гильзы и потом в нее "протаскивать" водовод".

И здесь подрядчик нацелен на максимально бережный подход. Деревья не должны сноситься. Основной массив работ затрагивает газон. Впоследствии в этой зоне рулонный газон, а также система автополива будут восстановлены.

Что касается непосредственно перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской, то там в ближайшее время будет также выполняться горизонтальное бурение в рамках выноса газовой трубы среднего давления. Причем работы синхронизируют — вынос газовой трубы и электрокабелей проведут одновременно.

Обращаем внимание горожан на то, что по ул. Вилоновской (в границах улиц Молодогвардейской и Самарской) дорога будет сужена — в целях минимизации неудобств для автомобилистов работы организуют попеременно по полосам. Это еще одна необходимая мера для выноса коммуникаций. Планируется, что в середине октября верхний слой асфальтобетонного покрытия восстановят.

"Далее открытым способом продолжатся работы на водоводе, который пойдет от улицы Вилоновской по нечетной стороне, в сторону дома № 153 по улице Галактионовской. Нужно будет переключать все дома, которые находятся на этом отрезке. Кроме того, сосредоточимся на работах в части выноса ливневого коллектора в районе ул. Полевой", — сообщил Первый вице-мэр.

В сентябре планируется закрытие ул. Ново-Садовой от ул. Первомайской до ул. Полевой.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со строительством метрополитена, ведь последняя станция на первой ветке позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру. Жители смогут гораздо быстрее и без дорожных пробок добираться с окраины города (от Безымянки и Юнгородка) до исторического центра, где сосредоточено большинство культурных учреждений Самары (музеев, театров и т. д.). При этом существенно сократится интервал движения поездов метрополитена — с 12-15 до 5-8 минут.

Представители заказчика подчеркивают: все работы выполняются согласно проекту, СНИПам и ГОСТам, с соблюдением графика.