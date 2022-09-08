Первый экологический мурал в Сызрани появился благодаря НК "Роснефть"

Сызранский НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") в честь своего 80-летнего юбилея подарил городу новую достопримечательность.

Первый экологический мурал города стал и самым масштабным - его площадь 320 кв. метров. На фасаде дома на ул. Урицкого, 10, в исторической части города, на набережной появились белая чайка и эвенкийский олень.

Экологическая тема для проекта выбрана не случайно - охрана окружающей среды красной нитью проходит по всем направлениям деятельности НК "Роснефть". Дочерние предприятия компании занимаются восстановлением природных ресурсов: сажают леса, пополняют рыбные запасы водоемов в регионах присутствия.

У НК "Роснефть" есть программы, посвященные изучению редких животных и сохранению биологического разнообразия. "Роснефть" в рамках национального проекта "Экология" ведет исследования белой чайки, эвенкийского оленя, белого медведя и атлантического моржа, являющихся, наряду с растениями, биоиндикаторами местных экосистем. По состоянию их популяций исследователи судят о климатических и экологических процессах на огромных труднодоступных территориях.

На мурале нашло отражение еще одно экологическое направление деятельности "Роснефти" - лесовосстановление. В 2021 году сотрудники Компании и дочерних предприятий высадили 9,3 млн деревьев различных пород. Работниками Сызранского НПЗ за последние два года высажено более 18 тысяч деревьев.

Новый арт-объект уже получил высокую оценку жителей Сызрани. Аналогичные художественные проекты "Роснефть" реализует еще в ряде российских городов: Самаре, Оренбурге и Комсомольске-на-Амуре.