АвтоВАЗ запустит производство электромобилей Lada Largus в 2023 году

АвтоВАЗ не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 г., пишет ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдет до небольшой серии", — сказал на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума.

Как ранее отмечали в АвтоВАЗе, производство Lada е-Largus планируется наладить на заводе компании в Ижевске.