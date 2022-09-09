Фиктивная сотрудница "заработала" в самарском образовательном учреждении более 2,5 млн рублей

В Самаре завершили расследование уголовного дела бывшей директора образовательного учреждения города, которую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в апреле 2021 г. обвиняемая предложила местной жительнице фиктивно устроиться работать педагогом дополнительного образования. Зарплату "сотрудница" должна была отдавать начальнице. В итоге с октября 2015 г. по март 2021 г. фиктивной сотруднице заплатили более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.