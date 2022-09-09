Трех самарцев будут судить за сбыт поддельных денег

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение трем подозреваемым в 14 эпизодах сбыта поддельных денег.

По версии следствия, обвиняемые с февраля 2022 г. по 10 марта 2022 г. сбыли 14 купюр номиналом 5 тыс. руб., 12 штук из них изъяты.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения.