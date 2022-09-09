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Государство и Бизнес Экономическая политика

Производителям Самарской области помогут выйти на маркетплейсы

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сегодняшних условиях, когда электронные торговые площадки становятся едва ли не популярнее магазинов и торговых центров, многие производители все активнее используют этот канал сбыта.

Фото: loon.site

В Самарской области активно растет рынок электронной торговли. По итогам прошлого года объем розничных онлайн-продаж в Самарской области превысил 38 млрд рублей. Это 163,6% к уровню 2020 года или 5% от общего оборота розничной торговли по региону.

Создание условий для развития предпринимательства в регионе — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Для покупателя маркетплейс — это большой интернет-магазин, работающий по всей России и миру, который дает возможность выбрать более подходящий товар, более выгодную цену у поставщика и комфортные условия доставки. Для продавца — это новая точка роста, доступ к огромной аудитории ресурса, выключение себя из процесса продаж и их сопровождения, сокращение маркетинговых и рекламных затрат, расширение рынка сбыта.

Для того чтобы помочь региональным предпринимателям освоить онлайн-торговлю и начать работать с ведущими маркетплейсами страны, областное минэкономразвития совместно с центром "Мой бизнес" регулярно проводит обучение по работе на маркетплейсах и реализуют комплексную услугу по размещению на электронных площадках.

В комплексную услугу входит регистрация аккаунта на маркетплейсе (Wildberries, Ozon), анализ и подбор вашего ассортимента, создание товарных карточек, профессиональная фотосъемка продукции, подключение к ЭДО, подготовка первичной поставки, а также обработка, упаковка и маркировка товара, отгрузка на склады маркетплейса, первичные настройки цен, скидок и акций. На время предоставления услуги предпринимателя будет сопровождать персональный менеджер.

"При формировании региональной линейки мер поддержки бизнеса мы, в первую очередь, оцениваем актуальность того или иного инструмента, учитываем мнения и пожелания самих предпринимателей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы предоставляем малому бизнесу льготные займы под минимальные проценты, обучаем, консультируем, предоставляем правовую поддержку, содействуем в продвижении и развитии экспортной деятельности. Одним из наших востребованных инструментов уже несколько лет является размещение продукции на электронных торговых площадках. Мы помогаем предпринимателю избежать многих ошибок и сложностей, сэкономить время и силы, и на выходе получить эффективный канал реализации своего продукта", — пояснил министр.

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для того чтобы получить услугу, нужно оставить заявку на сайте mybiz63.ru или обратиться в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

Одним из получателей услуги стала производитель детской одежды Таисия Медведева. Благодаря поддержке центра "Мой бизнес" девушка реализует свою продукцию через площадку OZON. "Нас провели по проторенной дорожке, буквально за руку: специалисты оказали нам консалтинговые услуги, они провели фотосъемку продукции, правильно упаковали и отправили на склад, доработали нашу карточку. Это очень действенный инструмент поддержки, мы смогли избежать многих ошибок", — рассказала предприниматель.

За поддержкой в освоении электронных торговых площадок обращалась и предприниматель из Сызрани Елена Сметанина. Девушка развивает свой магазин пряжи и аксессуаров для вязания. Сегодня ее продукция размещена на электронной торговой площадке Вайлдберрис. "Поддержка, которую оказывает предпринимателям министерство экономического развития нашей области, очень помогает и мотивирует на дальнейшее развитие. Благодаря онлайн-продажам наш товар теперь реализуется по всей стране" — отметила Елена Сметанина.

Гид потребителя

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