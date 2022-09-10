В Самаре осудили мужчину, пытавшегося сбыть наркотик

В Самаре суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии возле жилого дома на Заводском шоссе, после чего передали его полицейским. Оперативники при личном досмотре изъяли у задержанного сотовый телефон, в котором хранилось сообщение с указанием геотега закладки, которую он забрал ранее. По месту жительства молодого человека сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, несколько зип-лок пакетов и 16 свертков с порошкообразным веществом.
Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — амфетамин, общей массой 7,13 грамм, что относится к крупному размеру.
В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый безработный житель Самары приобрел наркотики в Интернете с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. По словам обвиняемого, о вакансии курьера он узнал в ноябре прошлого года из сети Интернет. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.
Самарский районный суд приговорил самарца к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...