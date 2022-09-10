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Преступления Происшествия

В Самаре осудили мужчину, пытавшегося сбыть наркотик

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии возле жилого дома на Заводском шоссе, после чего передали его полицейским. Оперативники при личном досмотре изъяли у задержанного сотовый телефон, в котором хранилось сообщение с указанием геотега закладки, которую он забрал ранее. По месту жительства молодого человека сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, несколько зип-лок пакетов и 16 свертков с порошкообразным веществом.

Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — амфетамин, общей массой 7,13 грамм, что относится к крупному размеру.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый безработный житель Самары приобрел наркотики в Интернете с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. По словам обвиняемого, о вакансии курьера он узнал в ноябре прошлого года из сети Интернет. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

Самарский районный суд приговорил самарца к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гид потребителя

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