Троих мужчин обвиняют в изготовлении нефтеврезки под Сызранью

Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области трое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (приготовление к самовольному подключению к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении магистральных трубопроводов), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, не позднее 31 августа 2022 г. обвиняемые изготовили несанкционированную врезку в виде приваренного патрубка к телу трубопровода в непосредственной близости от ул. Пархоменко в Сызрани. В целях дальнейшего хищения нефтепродуктов, транспортируемых по магистральному нефтепроводу "Бугуруслан-Сызрань", обвиняемыми от места несанкционированной врезки был проведен патрубок и изготовлен отвод. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли — противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Следователями и криминалистами следственного управления был проведен комплекс следственных действий, в рамках которого было изъято оборудование, используемое при совершении преступления, в том числе установка горизонтально-направленного бурения, оборудование и транспортное средство, используемые для совершения преступления, назначен комплекс экспертиз.
В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемым в зависимости от роли каждого в совершении преступления избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...