Троих мужчин обвиняют в изготовлении нефтеврезки под Сызранью

Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области трое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (приготовление к самовольному подключению к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении магистральных трубопроводов), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, не позднее 31 августа 2022 г. обвиняемые изготовили несанкционированную врезку в виде приваренного патрубка к телу трубопровода в непосредственной близости от ул. Пархоменко в Сызрани. В целях дальнейшего хищения нефтепродуктов, транспортируемых по магистральному нефтепроводу "Бугуруслан-Сызрань", обвиняемыми от места несанкционированной врезки был проведен патрубок и изготовлен отвод. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли — противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Следователями и криминалистами следственного управления был проведен комплекс следственных действий, в рамках которого было изъято оборудование, используемое при совершении преступления, в том числе установка горизонтально-направленного бурения, оборудование и транспортное средство, используемые для совершения преступления, назначен комплекс экспертиз.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемым в зависимости от роли каждого в совершении преступления избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.