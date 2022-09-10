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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях вничью сыграли с "Химками", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 17 минуте матча за фол Дмитрия Тихого на Юрии Горшкове главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев поля. Удар с одиннадцатиметровой отметки Матео Барача голкипер "Химок" Илья Лантратов парировал. В итоге безголевая ничья — 0:0.

Выйдя на замену в конце встречи, в составе самарцев дебютировал Сергей Бабкин.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках второго тура группового раунда Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимают Санкт-Петербургский "Зенит". Игра состоится в среду, 14 сентября, в 18:30.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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