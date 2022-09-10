"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях вничью сыграли с "Химками", сообщает пресс-служба самарского клуба.

На 17 минуте матча за фол Дмитрия Тихого на Юрии Горшкове главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев поля. Удар с одиннадцатиметровой отметки Матео Барача голкипер "Химок" Илья Лантратов парировал. В итоге безголевая ничья — 0:0.

Выйдя на замену в конце встречи, в составе самарцев дебютировал Сергей Бабкин.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках второго тура группового раунда Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимают Санкт-Петербургский "Зенит". Игра состоится в среду, 14 сентября, в 18:30.