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Федеральная власть Власть и политика

ГУ МВД по Самарской области может возглавить Игорь Иванов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главным кандидатом на место главы ГУ МВД по Самарской области считают генерала Игоря Иванова из кемеровского главка, сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на источники во властных и силовых кругах. Один из источников уверяет, что назначение может состояться в октябре 2022 года.

56-летний генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов начинал карьеру в родном Челябинске, причем достаточно долго работал в следственных, а не в оперативных подразделениях. В 2006 г. он возглавил городское УВД. С октября 2017 г. он возглавил кемеровский главк, а в ноябре 2018 г. ему было присвоено специальное звание "генерал-лейтенант полиции".

Напомним, с июня 2017 г. до июня 2022 г. ГУ МВД по Самарской области возглавлял выходец из питерских структур МВД Александр Винников. 17 июня на селекторном совещании Винников объявил о том, что собирается уйти с поста. У него истек пятилетний контракт.

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Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

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Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

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