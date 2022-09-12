ГУ МВД по Самарской области может возглавить Игорь Иванов

Главным кандидатом на место главы ГУ МВД по Самарской области считают генерала Игоря Иванова из кемеровского главка, сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на источники во властных и силовых кругах. Один из источников уверяет, что назначение может состояться в октябре 2022 года.

56-летний генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов начинал карьеру в родном Челябинске, причем достаточно долго работал в следственных, а не в оперативных подразделениях. В 2006 г. он возглавил городское УВД. С октября 2017 г. он возглавил кемеровский главк, а в ноябре 2018 г. ему было присвоено специальное звание "генерал-лейтенант полиции".

Напомним, с июня 2017 г. до июня 2022 г. ГУ МВД по Самарской области возглавлял выходец из питерских структур МВД Александр Винников. 17 июня на селекторном совещании Винников объявил о том, что собирается уйти с поста. У него истек пятилетний контракт.