Более 1000 человек стали гостями маркета "Мой бизнес 63" в рамках Дня города в Самаре

Самозанятые Самарской области представили свою продукцию на очередном маркете, организованном региональным минэкономразвития и центром "Мой бизнес". На этот раз ярмарка творческих проектов начинающих предпринимателей стала частью большой выставки-продажи "Сделано в Самаре".
"Создавать условия и способствовать росту и развитию начинающих предпринимателей — одно из главных направлений работы Правительства региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Наряду со льготными условиями налогового режима для самозанятых, мы внедряем меры поддержки, направленные на легкий старт, погружение в бизнес-среду, продвижение проектов. Все инструменты мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. За очной консультацией самозанятые могут обращаться в один из центров "Мой бизнес" нашего региона", — рассказал Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В этом году уже состоялись пять ярмарочных мероприятий, еще два планируется организовать до конца года. Это будет осенняя и предновогодняя ярмарки, на которых жители и гости региона смогут познакомиться с продукцией самарских мастеров.
В День рождения областной столицы самозанятые Самарской области представили свою продукцию на выставке-продаже "Сделано в Самаре". Наряду с опытными предпринимателями и производителями региона, а также дизайнерами одежды и аксессуаров, свои творческие проекты на ярмарке презентовали 14 самозанятых. Среди них были представлены авторские броши, детская одежда, интерьерные свечи, посуда, сувениры, украшения, вязаные изделия и многое другое.
"Благодарна проекту "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия в ярмарке и познакомить жителей Самары со своим творчеством", — сказала мастер украшений ручной работы "Love jewelry.smr" Тамара Тюленева.
Общий объем выручки участников ярмарки "Мой бизнес 63" в этот день превысил 200 тысяч рублей.
Ярмарки продукции, организованные как самостоятельное событие или интегрированные в городские и региональные мероприятия, уже зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы самозанятых. В День города посетителями выставки-продажи на набережной стали более 1000 человек.
"Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников "Гриоль", которые используются для украшения интерьера и фотозон, — рассказала самозанятая Ольга Ковыршина. — Спасибо региональному центру "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия, общения с коллегами и эффективные продажи".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
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