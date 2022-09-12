16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти Самары требуют снести недострой у "Кубатуры" Самарская область стала лидером ПФО по числу побед в конкурсе "Экспортер года-2022" Тольятти вошел в число сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития От ягоды до мебели: самарский минпром составил перечень продукции для импортозамещения Самарские предприниматели получат рассрочку по выплатам за рекламные конструкции

Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 1000 человек стали гостями маркета "Мой бизнес 63" в рамках Дня города в Самаре

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самозанятые Самарской области представили свою продукцию на очередном маркете, организованном региональным минэкономразвития и центром "Мой бизнес". На этот раз ярмарка творческих проектов начинающих предпринимателей стала частью большой выставки-продажи "Сделано в Самаре".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Создавать условия и способствовать росту и развитию начинающих предпринимателей — одно из главных направлений работы Правительства региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Наряду со льготными условиями налогового режима для самозанятых, мы внедряем меры поддержки, направленные на легкий старт, погружение в бизнес-среду, продвижение проектов. Все инструменты мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. За очной консультацией самозанятые могут обращаться в один из центров "Мой бизнес" нашего региона", — рассказал Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году уже состоялись пять ярмарочных мероприятий, еще два планируется организовать до конца года. Это будет осенняя и предновогодняя ярмарки, на которых жители и гости региона смогут познакомиться с продукцией самарских мастеров.

В День рождения областной столицы самозанятые Самарской области представили свою продукцию на выставке-продаже "Сделано в Самаре". Наряду с опытными предпринимателями и производителями региона, а также дизайнерами одежды и аксессуаров, свои творческие проекты на ярмарке презентовали 14 самозанятых. Среди них были представлены авторские броши, детская одежда, интерьерные свечи, посуда, сувениры, украшения, вязаные изделия и многое другое.

"Благодарна проекту "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия в ярмарке и познакомить жителей Самары со своим творчеством", — сказала мастер украшений ручной работы "Love jewelry.smr" Тамара Тюленева.

Общий объем выручки участников ярмарки "Мой бизнес 63" в этот день превысил 200 тысяч рублей.

Ярмарки продукции, организованные как самостоятельное событие или интегрированные в городские и региональные мероприятия, уже зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы самозанятых. В День города посетителями выставки-продажи на набережной стали более 1000 человек.

"Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников "Гриоль", которые используются для украшения интерьера и фотозон, — рассказала самозанятая Ольга Ковыршина. — Спасибо региональному центру "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия, общения с коллегами и эффективные продажи".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2