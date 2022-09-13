Разработка резидента "Жигулевской долины" улучшает управляемость "LADA VESTA"

Резидент "Жигулевской долины" ООО "Автопродукт" производит уникальные автокомпоненты и запасные части, улучшающие управляемость, безопасность и надежность автомобиля.

В 2014 году компания зашла на территорию технопарка "Жигулевская долина" с проектом "Разработка и запуск в производство кит-комплектов платформы CROSS 2WD, обеспечивающих улучшение ходовых качеств автомобиля в широком диапазоне дорожных условий". Используя целый спектр мер поддержки, за несколько лет компания не только спроектировала, но и успешно запустила производство автокомпонентов собственной разработки с новыми функциями.

Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Создание условий для развития инновационного и технологического предпринимательства — одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Сегодня в "Жигулевской долине" развивается более 280 инновационных проектов, создано более 2000 рабочих мест. Каждый резидент "Жигулевской долины" может обратиться за консультационной, образовательной, имущественной поддержкой, помощью в поиске источников финансирования, в том числе — посредством привлечения ресурсов федеральных институтов развития", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас у компании "Автопродукт" более 80 дилеров по всей России. Потребители продукции — автовладельцы, которые желают настроить автомобиль под себя, улучшить ходовые свойства, устойчивость, управляемость и ресурс автомобиля. Используя разработку резидента, водитель чувствует себя одинаково уверенно на трассе, на легком бездорожье и на спортивном треке.

"Новая разработка нашей компании — кит-комплект для автомобилей "VESTA", включающий в себя рычаги передней подвески, поперечину с дополнительной опорой двигателя, распорку переднюю и независимую подвеску. Конструкция применима как для "гражданских" автомобилей, так и для спортивных, ведь надежность — одна из сильных сторон продукции "Автопродукта". Часть продукции имеет пожизненную гарантию, и список таких изделий постоянно пополняется", — рассказал директор ООО "Автопродукт" Александр Бабурин.

В конструкцию заложены уникальные решения; на заднюю независимую подвеску патент уже получен, еще одно изделие в процессе.

Сегодня ООО "Автопродукт" — это не только инжиниринг и производство отдельных узлов, но и комплексная модернизация автомобиля. Компания является поставщиком для "ЛАДА Спорт", "Лада-Имидж", "АВТОВАЗ".

В 2021 году компания выделила инжиниринг в отдельный блок, создав инжиниринговый центр полного цикла по разработке, модернизации и постановке на производство транспортных средств, работающий не только на внутренние потребности компании, но и на заказчиков извне.

Кит-комплект решает целый спектр проблем для автовладельцев: снимает нагрузки со всех элементов серийной подвески силового агрегата, продлевает их срок службы, исключает стуки, шумы и вибрацию. Рычаги позволяют регулировать развал передней подвески автомобиля. Передняя распорка снимает пиковые нагрузки от подвески на кузов, продлевая ему жизнь, а задняя независимая подвеска — топовое изделие компании — улучшает поведение автомобиля на дороге, переводя недостаточную поворачиваемость, традиционно присущую переднеприводным автомобилям, в зону нейтральной.

"Основная задача технопарка, помимо выращивания стартапов, — это трансформация экономики и ее переход от классического состояния в высокотехнологичный цифровой формат. Команда "Автопродукт" является "старожилом" нашего технопарка, и благодаря нашей поддержке реализовала уже несколько инновационных проектов. Сегодня мы усилили коммуникации между резидентами — большими компаниями, которые в новых условиях чаще стали обращаться к нам с запросами, и "молодыми" стартапами. На основе этой кооперации создаются новые технологичные цепочки, позволяющие эффективно поддерживать и развивать инновационное поле региона", — прокомментировал директор управляющей компании технопарка Александр Сергиенко.

Проконсультироваться по вопросу получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по единому номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93.