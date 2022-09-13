Жительницу Сызрани будут судить за "продажу" водительских прав

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 39-летней женщины, которую обвиняют в передаче взяток. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2022 г. к обвиняемой обратилась знакомая и попросила помочь ей и еще троим получить водительские удостоверения категорий "А" и "В" без экзаменов. Сызранка согласилась посодействовать и 22 июня получила 255 тыс. рублей.