В Сызрани будут судить обвиняемого в 26 эпизодах подделки документов

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела о подделке документов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным транспортных полицейских, в начале 2022 г. правоохранители задержали 52-летнего местного жителя - работника одного из подразделений транспортной организации.

"Установлено, что он вносил в документы строгой отчетности заведомо ложные сведения о прохождении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра себе и своей бригаде в целях личной заинтересованности. Имея в пользовании две поддельные печати, обвиняемый фиктивно заполнял всю необходимую документацию. Всего полицейские установили 26 аналогичных эпизодов", - пояснили в транспортной полиции Сызрани.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").

Материалы уголовного дела направлены в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения.