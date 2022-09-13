В Сызрани будут судить обвиняемого в 26 эпизодах подделки документов

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела о подделке документов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
По данным транспортных полицейских, в начале 2022 г. правоохранители задержали 52-летнего местного жителя - работника одного из подразделений транспортной организации.
"Установлено, что он вносил в документы строгой отчетности заведомо ложные сведения о прохождении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра себе и своей бригаде в целях личной заинтересованности. Имея в пользовании две поддельные печати, обвиняемый фиктивно заполнял всю необходимую документацию. Всего полицейские установили 26 аналогичных эпизодов", - пояснили в транспортной полиции Сызрани.
Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Материалы уголовного дела направлены в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...