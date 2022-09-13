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Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить обвиняемого в 26 эпизодах подделки документов

СЫЗРАНЬ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела о подделке документов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным транспортных полицейских, в начале 2022 г. правоохранители задержали 52-летнего местного жителя - работника одного из подразделений транспортной организации.

"Установлено, что он вносил в документы строгой отчетности заведомо ложные сведения о прохождении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра себе и своей бригаде в целях личной заинтересованности. Имея в пользовании две поддельные печати, обвиняемый фиктивно заполнял всю необходимую документацию. Всего полицейские установили 26 аналогичных эпизодов", - пояснили в транспортной полиции Сызрани.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").

Материалы уголовного дела направлены в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения.

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