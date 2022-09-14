В Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя

При патрулировании улиц Нефтегорска сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 32-летнего мужчины.
В ходе беседы с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на месте показало 0, 946 мг. спирта на литр выдыхаемого воздуха.
Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В ходе оформления материала сотрудники ГИБДД установили, что в декабре 2021 г. водитель уже был лишен права управления транспортным средством за совершение правонарушения по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) на срок 1 год и 6 месяцев.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...