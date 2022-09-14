В Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя

При патрулировании улиц Нефтегорска сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 32-летнего мужчины.

В ходе беседы с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на месте показало 0, 946 мг. спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления материала сотрудники ГИБДД установили, что в декабре 2021 г. водитель уже был лишен права управления транспортным средством за совершение правонарушения по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) на срок 1 год и 6 месяцев.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).