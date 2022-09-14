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БК "Самара" и ФК "Крылья Советов" получат из бюджета субсидии на 195 млн рублей Сергей Пиняев не поедет на сбор молодежной национальной команды России Хоккейная "Лада" приехала из Омска с победой Гленн Бейл: Меня хотели бесплатно забрать из "Крыльев" Гандбольная "Лада" проиграла "Университету" - 23:26

Спорт

БК "Самара" и ФК "Крылья Советов" получат из бюджета субсидии на 195 млн рублей

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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195 млн руб. субсидий выделит Самарская область на поддержку баскетбольного клуба "Самара" и футбольного клуба "Крылья Советов". Соответствующие правки в бюджет региона 16 сентября рассмотрит губернская дума.

Как пояснили представители областного минспорта на заседании думского комитета по бюджету 14 сентября, 138 млн из этих средств предназначены "Крыльям". Основная часть из них связана с расходами на проведение кубковых матчей и не была предусмотрена ранее из-за того, что формат турнира был определен только в августе.

Также в правках к бюджету предусмотрено выделение еще около 20 млн руб. на дооснащение самарского Дворца спорта для проведения официальных матчей БК "Самара" в рамках Единой лиги ВТБ.

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