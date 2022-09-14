Жителя Самарской области будут судить за попытку убить сожительницу

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела неоднократно судимого 44-летнего жителя с. Кинель-Черкассы. Его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 13 апреля 2022 г. выпивал в компании и на почве ревности поссорился с сожительницей. В результате мужчина ударил ее ножом в шею.
Пострадавшую успели вовремя доставить в больницу, и врачи спасли ей жизнь.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...