Жителя Самарской области будут судить за попытку убить сожительницу

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела неоднократно судимого 44-летнего жителя с. Кинель-Черкассы. Его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 13 апреля 2022 г. выпивал в компании и на почве ревности поссорился с сожительницей. В результате мужчина ударил ее ножом в шею.

Пострадавшую успели вовремя доставить в больницу, и врачи спасли ей жизнь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.