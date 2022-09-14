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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Зенит" в Кубке России

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 сентября, во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" обыграли санкт-петербургский "Зенит" - 2:0.

Фото: pfcks.ru

На 77-й минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Клаудиньо. Численное преимущество в гол самарцы воплотили через шесть минут - на 83-й минуте встречи Дмитрий Цыпченко дальним ударом поразил ворота "Зенита". В компенсированное время он же сделал голевую передачу, которую замкнул Максим Глушенков, - 2:0.

Это первая победа "Крыльев" в нынешнем розыгрыше Кубка России.

В составе "Крыльев Советов" дебютировали Александр Чиркович, вышедший на замену после перерыва, и Амар Рахманович, вышедший на замену на 69-й минуте.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Ростова". Игра десятого тура РПЛ состоится в субботу, 17 сентября, в 17:30.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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